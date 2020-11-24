تراند اليوم : كيدهن عظيم: سيدة أردنية تنفذ خطة شيطانية للتخلص من زوجها

عمان ( الأردن ) - الخليج 365

أقدمت سيدة أردنية على تنفيذ خطة شيطانية للتخلص من زوجها وذلك عبر وضع قطعة مخدرات من نوع "حشيش" في مركبة زوجها، ومن ثم أبلغت إدارة مكافحة المخدرات بقصد الخلاص منه.

وبحسب وسائل الاعلام الأردنية،، فإن السيدة كانت قد أحضرت قطعة "حشيش" من أحد الاشخاص، لغايات التخلص من زوجها، حيث وضعتها تحت مقعد مركبة زوجها، وأبلغت ادارة مكافحة المخدرات بوجود مخدرات في مركبة زوجها.

وأشارت وسائل الاعلام الى أن إدارة مكافحة المخدرات ألقت القبض على الزوج في أحد مناطق شرق العاصمة الاردنية عمان كما تم ضبط قطعة الحشيش.

وبالتحقيق مع الزوج ثبت لدى ادارة المكافحة أن الحادثة مدبرة وكيدية من قبل الزوجة، حيث تم استدعائها، وبالتحقيق معها اعترفت أنه وبالتنسيق مع أحد الاشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن"، الأمر الذي دفع مدعي عام أمن الدولة إيقاف الزوجة.

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