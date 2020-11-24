تراند اليوم : نتيجة تنسيق رياض الاطفال ببورسعيد .. نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018-2019 في بورسعيد والقاهرة

نتيجة تنسيق رياض الاطفال ببورسعيد ،ويمكنكم فحص كافة اسماء المقبولين في رياض الاطفال لمحافظة القاهرة للعام 2019 ضمن المرحلة الاولى والثانية مباشرة من بوابة التعليم في القاهرة والتي يبحث عنها الكثيرين.

فقد اعتمدت رسميا نتيجة تنسيق المدارس التجريبية رياض الاطفال في القاهرة للعام 2019 لجميع المتقدمين للانتساب للمدارس التجريبية رسميا عبر موقع بوابة القاهرة التعليمية.

حيث تم نشر كافة نتائج رياض الاطفال 2019 محافظة القاهرة نتيجة الكي جي للمدارس التجريبية في عدد من الإدارات التعليمية المختلفة مثل إدارة المطرية، إدارة المرج، إدراة مصر الجديدة، إدارة حدائق القبة، إدارة وسط القاهرة، إدارة النزهة، إدارة الزيتون، منشأة ناصر وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية التي تشارك جميعها في استخراج نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهره 2019 .

فقد صرحت فريدة مجاهد وكيلة وزارة التربية والتعليم توافر الأماكن في قاعات الدراسة بمرحلة رياض الاطفال الذين تعدت أعمارهم الخمس سنوات، الذين من المتوقع قبولهم ضمن المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق رياض الأطفال لغات بالقاهرة، وذكرت مجاهد أيضا أن المديرية تعمل على التوسع في اعداد القاعات المجهزة لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.

تشمل محافظة القاهرة التعليمية عدد من الإدارات التعليمية المختلفة مثل إدارة المطرية، إدارة المرج، إدراة مصر الجديدة، إدارة حدائق القبة، إدارة وسط القاهرة، إدارة النزهة، إدارة الزيتون، منشأة ناصر وإدارة شرق مدينة نصر التعليمية التي تشارك جميعها في استخراج نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهره 2019.

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الاوراق المطلوب تقديمها في المدرسة مع ملف التقديم في المدارس الرسمية التجريبية والمتميزة 2019 بعد اعلان قبول الطفل في المدرسة

1- وبعدما يتم اعلان نتيجة تنسيق المدارس الرسمية التجريبية والمتميزة ومدارس المستقبل اللغات يجب طباعة صفحة النتيجة.

2- يتم تجهيز ملف التقديم في المدرسة ومعه الاوراق الاساسية المطلوبة حسب كل ادارة تعليمية.

3- يشمل ملف التقديم صورة بطاقة ولي الامر ، اصل وصورة شهادة ميلاد الطفل ، عدد 6 صور شخصية حديثة للطفل ، البطاقة الصحية للطفل ، شهادة صحية ، شراء ملف تقديم من الادارة التعليمية او المدرسة كامل الدمغات ( 2 تحسين + 1 نقابة + 1 موارد ) ، كذلك ملئ بيانات اقرار ولي الامر.

4- يجب التقديم في المدرسة ويفضل اصطحاب الطفل معك ، على أن يكون ذلك خلال اسبوعين من اعلان النتيجة والا يعتبر القبول لاغي ويشطب اسم الطفل من المقبولين.

تنويه هامفى حالة التظلمات يرجى التسجيل فى بيان النتيجة قبل طباعتها والتوجه الى : 1. مواليد مدينة بورفؤاد : التوجه الى مدرسة النصر الرسمية للغات

2. مواليد حى الضواحى :التوجه الى مدرسة ابراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة للغات

3. مواليد حى الشرق : التوجه الى مدرسة بورسعيد الرسمية للغات ( شارع طرح البحر امام قرية مرحبا )

4. مواليد حى العرب والمناخ والزهور : التوجه الى مدرسة الزهراء الرسمية للغات ( شارع 100) هام

على أن تبدأ التظلمات يوم الاحد الموافق 5/8/2018 وتنتهى يوم الخميس 9/8/2018

النتيجة من هنا