تراند اليوم : شاهد بالفيديو/ لحظة هبوط طائرة روسية اضطراريا تحمل 233 راكباً في حقل الذرة

موسكو/ الخليج 365

نشر موقع "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة هبوط طائرة روسية اضطراريا بأحد حقول الذرة وعلى متنها 233 راكباً.

كما أصيب 10 أشخاص بإصابات طفيفة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز "ايرباص-321" في ضواحي موسكو بعد اندلاع النار في محركيها.

وأفادت شركة "أورال ايرلانز"، بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

اقرأ أيضاً

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي (روسافياتسيا) إن طائرة من طراز إيرباص 321 تابعة لشركة أورال للخطوط الجوية كانت تقل 233 شخصا اصطدمت بسرب من طيور النورس بعد الاقلاع مما تسبب في تعطيل محركيها وأجبر طاقمها على الهبوط في حقل على بعد نحو كيلومتر من مطار جوكوفسكي الدولي في جنوب شرق موسكو.