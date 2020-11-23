شاهد: ياسمين صبري في أحدث إطلالة مع سيدة المطر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة المصرية ياسمين صبري في أحدث إطلالة لها مع الحاجة نعمات الملقبة بـ سيدة المطر، وذلك خلال استقبال صبري لها في منزلها.

وأعربت النجمة ياسمين صبري، عن سعادتها للقائها مع الحاجة نعمات عبد الحميد، مشيرة إلى أنها سيدة صبورة ومكافحة.

ونشرت ياسمين صبري، عبر حسابها في انستغرام، صورًا من لقاءها مع الحاجة نعمات، قائلةً:" الحاجة نعمات نورتني النهارده في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير.. ست صبورة ومكافحة.. ربنا يديها الصحة وطول العمر". وفق موقع اليوم السابع





واشتهرت الحاجة نعمات بسيدة المطر بعد تداول المصرين لصورتها وهي تبيع الترمس في أحد شوارع مصر تحت الأمطار، ما جعلها من أكثر الصور شهرة عبر منصات التواصل.