تراند اليوم : تلخيص قصيدة زحف عربي ظافر

تلخيص قصيدة زحف عربي ظافر ، الكثير يبحث عن تلخيص هذا النص فـانا لخصته مثل ما أعرف ارجوا ان اكون افدتكم به .

السيف اصدق أنباء من الكتب _-_ في حده الحدْ بين الجد و اللعب

وهذا البيت يدل على ان ابوتمام يمجد فيه السيف ويسخر من المنجمين لا

نهم كذبوا والتنجيم هو علم التنبؤ الغيبي وكان يعني بالطابع للتعرف على امور المستقبل .

المعركة كانت بين الفرس و الروم حيث كذبوا على العرب و غدروا بيهم و سخر منهم ابو تمام ليعظم الفتح لأنه كان فتحا عظيما عجز أمامه الأدباء

ولم يستطيعوا وصفه , وهو فتح سعد به من في الأرض و من في السمــاء .

حيث ان السيف يرمز للقوة و العزيمة و الشجـاعة و هو النصر لا يكون بـاكلام و التنجيم و التفاهات و انما بخوض

المعارك ..

تلخيص قصيدة زحف عربي ظافر