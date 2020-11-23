تراند اليوم : تلخيص درس النزعة العقلية في القصيدة العربية

عدنا معكم مع نشر تلخيص درس النزعة العقلية في القصيدة العربية من الوحدة الاولى مع شرح تفصيلي لمعطيات النص والمناقشة والاستخلاص.

1- أكتشف معطيات النص

ـ ما روافد الحياة العقلية في العصر العباسي الأول

ـ روافد الحياة العقلية في العصر العباسي الأول هي : الكتب الكثيرة التي ترجمت عن الهنود والفرس واليونان , كما هيأت له المحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء

ـ هل كان الشاعر العباسي بمنأى عن هذه الحركة العقلية ؟ لم يكن الشاعر العباسي بمنأى عن هذه الحركة العقلية

ـ من أين استقى الشعراء معارفهم وثقافتهم ؟ استقى الشعراء معارفهم وثقافتهم من لقاء العلماء وسؤالهم و من الكتب المترجمة

ـ ما أثر ثقافات الأمم غير العربية في القصيدة العربية ؟ تحولت ثقافات الأمم غير العربية إلى غذاء شعري للقصيدة العربية

ـ علل تأثر القصيدة العربية بالحركة العقلية في تلك الفترة ؟ تأثرت القصيدة العربية بالحركة العقلية في تلك الفترة لأن الشعراء كانوا يطالعون ثقافات الأمم , وكان منهم من ألف في المنطق .

ـ ما المقصود بأصحاب الملل والنحل ؟ المقصود بأصحاب الملل والنحل هم أصحاب المذاهب والأديان والعقائد .

ـ ما أثر كتابي الأدب الكبير والأدب الصغير لابن المقفع في الأدب العربي ؟ تأثر الشعراء بما نقله ابن المقفع من تجارب الفرس وحمكهم ووصاياهم في الصداقة والمشورة وآداب السلوك والسياسة .

ـ من هم المعتزلة ؟ ومن أين استمدوا ثقافتهم ؟

ـ المعتزلة : هم فرقة إسلامية فلسفية كانت تحاور أصحاب الملل والنحل في المساجد , واشتقوا لهم آراء يدعمها العقل .

وقد استمدوا ثقافتهم من كل ما ترجم عن الهنود والفرس واليونان .

2- أناقش معطيات النص

ـ ما الأسباب التي جعلت الشاعر يتأثر بالحياة العقلية؟ الأسباب التي جعلت الشاعر يتأثر بالحياة العقلية هو رقيها رقيا بعيدا , وما كانوا يجدون في ذلك من لذة عقلية .

ـ اذكر بعض الشعراء الذين تأثروا بالحياة العقلية في العصر العباسي ؟ من الشعراء الذين تأثروا بالحياة العقلية في العصر العباسي بشار بن برد , وأبو نواس , و أبو العتاهية , وبشر بن المعتمر



ـ ما مصدر المنطق عند العرب ؟ مصدر المنطق عند العرب هو الثقافة اليونانية

ـ بين دور الأمم غير العربية في إثراء الحياة العقلية ؟

تأثر أبو نواس بالثقافة الهندية في علم الطبائع لأن الهند تزعم أن الشيء إذا أفرط في البرد عاد حارا مؤذيا ...

لا يعجب السامعون من صفتي

كذلك الثلج بارد حــار

وكان تأثير الثقافة الفارسية في الشعر والشعراء أشد , و لا ريب في أن الثقافة اليونانية كان تأثيرها في الشعر والشعراء أعمق بما فتحت أمامهم من أبواب الفكر الفلسفي وأبواب المنطق ومقاييسه .

ـ هل هذه الآثار سلبية أم إيجابية ؟ أبد رأيك فيها ؟ هذه الآثار كانت إيجابية , لأن ثقافة أمة من الأمم لا يمكن أن تزهر إلا إذا تأثرت بغيرها .

3- أستخلص وأسجل

ـ ما سبب رقي الحياة وازدهارها ؟

ـ رقت الحياة العقلية في هذا العصر نتيجة الكتب الكثيرة التي ترجمت عن الهنود والفرس واليونان , كما هيأت له المحاورات والمناظرات بين أصحاب الملل والنحل والأهواء .

ـ كيف كان أثره في الشعر بصفة خاصة , وعلى المجتمع بصفة عامة ؟

ـ كان أثر هذا الرقي واضحا في الشعر حيث كان من الشعراء من ألف في المنطق حتى يشحذ ذهنه وأذهان الشعراء من حوله .وهكذا استكشفوا لأنفسهم عالمهم " العقل " واشتقوا لهم آراء جديدة يدعمها العقل الذي شغفوا به وبأدلته وبراهينه . وانقسم المجتمع بين مؤيد لهذا ومعارض لذاك .

ـ اذكر بعض الأمم التي أثرت هذا الجانب؟

ـ الأمم التي أثرت هذا الجانب هي الأمة الهندية والفارسية واليونانية.

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