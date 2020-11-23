فنانة مصرية تكشف تفاصيل قتلها زوجها في 3 دقائق

أقرت فنانة مصرية اليوم الاثنين بقتل زوجها في عملية استغرقت 3 دقائق، وذلك في تفاصيل جديدة لما يعرف بالفنانة قاتلة زوجها في مصر، وفق ما أدلت به أمام القاضي.

وأفادت الممثلة المصرية عبير بيبرس بأنها قتلت زوجها غي "ساعة شيطان"، مضيفةً خلال جلسة تجديد حبسها أمام قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة، "كان بيضربني وهو عايش كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى".

وقالت: "نفذت الجريمة بالمصادفة ليلة ارتكاب الجريمة، بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى". وفق موقع روسيا اليوم

وبحسب تحقيقات النيابة العامة المصرية فإن: "المشاجرة التي جمعت الممثلة وزوجها لم تزد مدتها على 3 دقائق وسرعان ما سقط الزوج قتيلا، بعد أن غرست الزوجة في صدرة زجاجة مكسورة تسببت في إحداث نزيف حاد ومات على إثرها".