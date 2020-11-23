تراند اليوم : «الصحة»: إجراء 959 عملية زرع قوقعة على نفقه التأمين بتكلفة 85 مليون جنيه

الخليج 365 /

أعلن د.علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن عدد حالات زراعة القوقعة التي أجريت داخل وحدات الهيئة والجهات المتعاقدة عن عامي 2014/2015، بلغ 959 حالة بتكلفة 85 مليون و310 ألف جنيه.

وأوضح «حجازي»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن إجمالي عدد الحالات التي أجريت لها زراعة قوقعة داخل وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحي، 125 حالة بتكلفة 10مليون و250 ألف، من بينهم 108 حالة بمستشفى بهتيم، بتكلفة 8 مليون و856 ألف جنيه، و17 حالة بمستشفى الطلبة سبورتنج بتكلفة مليون و394 ألف جنيه.

وأضاف أن إجمالي عدد الحالات خارج وحدات الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل إلى 834 حالة بتكلفة 75 مليون جنيه.