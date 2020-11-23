تراند اليوم : طريقة عمل مبشورة بالمربى

١. في الخلاط تخلطي السكر مع الزبدة، تضيفي الزيت انت وعم تخلطي والفانيليا والنشاء وبرش الليمون وفي الأخير بتضيفي الدقيق والبايكنغ باودر وبتعجني باليد حتى تلم العجينة وما تكون كتير ناشفة.

٢. تمدي طبقة من العجينة في صينية وتدهني على وجهها مربى المشمش.

٣. بعدين القسم الباقي من العجينة تقطعيها شرايط وتمديها على وجه المربى بالشكل اللي تريدينه حتى تصبح مثل الشبكة.

٤. تدخلي التارت الى الفرن الحامي وتتركيها حتى تنضج وتتحمر جوانبها قليلاً.