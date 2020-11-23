تراند اليوم : أول رد فعل لـ"السبكي" بعد خسارة أفلامه في "القاهرة السينمائي"

الخليج 365 /

علق المخرج كريم السبكي، على عدم حصول أفلام شركة السبكي للإنتاج الفني، وهما "الليلة الكبيرة، ومن ضهر راجل"، على جوائز بالمسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ37، والتي انتهت فاعلياته مساء اليوم، وقال إن ذلك يرجع للجنة التحكيم وهم من يسألون على ذلك، ومن بينهم السيناريست وحيد حامد، والفنانة داليا البحيري عضوا لجنة التحكيم بالمسابقة الرسمية.

وأضاف "السبكي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه عندما عُرضت الأفلام أثناء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، نالت إعجاب الجمهور والإعلام والنقاد، بالإضافة أنه لا ينتظر جائزة من المهرجان، على الرغم من مشاركته به كانت نباءً على رغبة من إدارة المهرجان.

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وأكد "السبكي"، أنه عُرض عليه من مهرجانات أخرى عرض فيلمه "من ضهر راجل"، مثل مهرجان مراكش ومهرجان دبي، ولكنه رفض وفضل أن يختار مهرجان بلده، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كنوع من الواجب الوطني تجاهه.