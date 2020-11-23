تراند اليوم : تشيز كيك بالكريم كراميل

- سخني الفرن على درجة 350.

- رشّي صينية التشيز كيك بالزيت.

- اخلطي البسكويت مع الزبدة والسكر حتى تصبح رطبة.

- ضعيها في قاع القالب، وغطيها بـ 3 طبقات من ورق الألومنيوم.

- اخبزي خليط البسكويت حتى يتماسك ويتحمّر، مدّة 14 دقيقة ثم أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد.

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طريقة تحضير حشوة التشيز كيك :

- أخفقي الجبن مع السكر حتى يلين، وأضيفي الزبدة مع الخفق ثم البيض.

- أضيفي الفانيليا، واسكبيها على طبقة البسكويت.

- ضعي صينية التشيز كيك في صينية فرن كبيرة أخرى مملوءة إلى منتصف صينية التشيز كيك ماءً مغلياً.

- اخبزي التشيز كيك في الفرن من غير أن تغطيه حتى تظهر الفقاقيع على أطراف الكيك، لمدّة ساعة و10 دقائق تقريباً.

- أخرجي الصينية من الماء، ضعيها في الثلاجة طوال الليل حتى تتماسك.

طريقة تحضير كراميل التوفي للوجه :

- اخلطي السكر والماء وعصير الليمون على نار متوسطة، حتى يذوب السكر.

- قلّلي من حرارة النار واتركي المزيج يغلي من غير أن تخلطيه حتى يصبح لونه كهرماني داكن.

- اضربي وامسحي قاع الإناء بشكل دائري بواسطة فرشاة مبللة بين الحين والآخر.

- أضيفي الكريمة وقلّلي من حرارة النار إلى تحت المتوسط.

- اتركيه على النار حتى تقل الكمية إلى 1.25 كوب، حركيه بين الحين والأخر، مدة 8 دقائق.

- برديه حتى يتماسك المزيج.

- اسكبي الكراميل فوق التشيز كيك ، وزيّني الأطراف بقطع شوكولاتة الكراميل ، واتركيه يبرد من 2 إلى 6 ساعات ثم يقطّع ويقدّم.