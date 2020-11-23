تراند اليوم : تشيز كيك بالكريم كراميل

- 1/2
- 2/2
- سخني الفرن على درجة 350.
- رشّي صينية التشيز كيك بالزيت.
- اخلطي البسكويت مع الزبدة والسكر حتى تصبح رطبة.
- ضعيها في قاع القالب، وغطيها بـ 3 طبقات من ورق الألومنيوم.
- اخبزي خليط البسكويت حتى يتماسك ويتحمّر، مدّة 14 دقيقة ثم أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد.
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طريقة تحضير حشوة التشيز كيك :
- أخفقي الجبن مع السكر حتى يلين، وأضيفي الزبدة مع الخفق ثم البيض.
- أضيفي الفانيليا، واسكبيها على طبقة البسكويت.
- ضعي صينية التشيز كيك في صينية فرن كبيرة أخرى مملوءة إلى منتصف صينية التشيز كيك ماءً مغلياً.
- اخبزي التشيز كيك في الفرن من غير أن تغطيه حتى تظهر الفقاقيع على أطراف الكيك، لمدّة ساعة و10 دقائق تقريباً.
- أخرجي الصينية من الماء، ضعيها في الثلاجة طوال الليل حتى تتماسك.
طريقة تحضير كراميل التوفي للوجه :
- اخلطي السكر والماء وعصير الليمون على نار متوسطة، حتى يذوب السكر.
- قلّلي من حرارة النار واتركي المزيج يغلي من غير أن تخلطيه حتى يصبح لونه كهرماني داكن.
- اضربي وامسحي قاع الإناء بشكل دائري بواسطة فرشاة مبللة بين الحين والآخر.
- أضيفي الكريمة وقلّلي من حرارة النار إلى تحت المتوسط.
- اتركيه على النار حتى تقل الكمية إلى 1.25 كوب، حركيه بين الحين والأخر، مدة 8 دقائق.
- برديه حتى يتماسك المزيج.
- اسكبي الكراميل فوق التشيز كيك ، وزيّني الأطراف بقطع شوكولاتة الكراميل ، واتركيه يبرد من 2 إلى 6 ساعات ثم يقطّع ويقدّم.