تراند اليوم : أهم 10 نصائح لمساعدة طفلك على المذاكرة أيام الإمحتانات

كل أم تبحث على الطرق المختلفة لمساعدة ابنها في المذاكرة والدراسة، فتوفر له الجو المناسب وتتخذ الطرق المحببة لديه.

لذا نقدم لكِ أهم 10 نصائح أساسية لإعداد أي جدول مذاكرة:

1. حددي موعد الاستيقاظ وموعد النوم وموعد العودة للمدرسة وطريقة صغيرك هل يحب نوم الظهيرة أم لا وهكذا.

2. حددي الوقت الزمني المطلوب لكل مادة، وحددي مواعيد الامتحانات لكل مادة بحيث تنتهي مذاكرة كل مادة قبل موعدها.

3. نظمي الجدول بشكل جميل ومحبب واستخدمي الألوان، ولا مانع من وضع عبارة تشجيعية أو مقولة يجعلها الصغير شعارًا له أو رسمة لحلم يحفزه على الاجتهاد.

4. كرري المواد التي تحتاج للحفظ أكثر من ثلاث مرات حسب قدرة الابن على الحفظ والتذكر أما التي تحتاج للفهم فثلاث مرات كافية في الغالب أحداها للمذاكرة والأخرى للمراجعة ثم ثالثة للمراجعة النهائية.

5. نوعي بين المواد الصعبة والسهلة المحبوبة والمكروهة وهكذا.

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6. لا تضعي في الجدول أكثر من 3 مواد في اليوم الواحد.

7. البعض يحب البدء في السهل والبعض يحب العكس. لا تفرضي طريقتك على صغيرك.

8. لا تنسي فترة للترفيه والراحة يوميًا وأسبوعيًا.

9. اجعلي أوقات الراحة يوميًا بعد كل ساعة أو ساعة ونصف.

10. يمكنك أن تجعلي وقت الراحة مرة للصلاة مثلًا أو لتناول بعض المأكولات أو المشروبات الخفيفة أو لحل بعض الألغاز أنت وهو أو ليروي لك شيئًا في المدرسة. لا تسمحي بأن يبتعد عن المكتب طويلًا أو يفتح الكمبيوتر أو التلفاز.

الطريقة الأولى (طريقتي في المرحلة الإعدادية والثانوية)

تحتاج هذه الطريقة إلى بعض السرعة وكثير من التركيز وقوة ذاكرة كنت أمتلكها سابقًا قبل أن يمتد العمر J.

1. القيام بأداء الواجبات أولًا.

2. مذاكرة دروس اليوم.

3. تحضير دروس الغد.

4. في الإجازة الأسبوعية، تقسم جميع المواد ويجري مذاكرة دروس الأسبوع خلال يومي الإجازة.

5. تذاكر كل مادة مرة أخيرة قبل امتحانها.

الطريقة الثانية (طريقة والدي والتي كان يتابعنا فيها خلال المرحلة الابتدائية) والتي في الحقيقة لم أكن أحبها كثيرًا وإن كان أخوي الأكبر والأوسط يلتزمان بها

1- القيام بأداء الواجبات أولًا يوميًا.

2- المذاكرة حسب الجدول إذ تقسم المواد إلى ثلاثة مجموعات أ وب وج أو أكثر حسب عدد المواد وحسب تكرارها بحيث لا تزيد المجموعة عن 4 مواد اثنين منهما من المواد السهلة للصغير

3- تكرر المواد الصعبة أو التي تحتاج لكثير من المذاكرة مثل اللغة الإنجليزية لحفظ كلماتها والرياضيات ثلاث مرات في كل المجموعات. ربما يجد آخر أن التاريخ والجغرافيا أصعب

4- يذاكر الصغير كل يوم مجموعة من المواد أ يوم الأحد وب يوم الاثنين وج يوم الثلاثاء ثم أ يوم الأربعاء وهكذا

5- كل مادة أذاكر فيها ما أخذته من دروس سابقة وأراجعها وأحضر سريعًا الدرس الجديد

6- في أيام الامتحانات أركز على المادة التي سأمتحن فيها