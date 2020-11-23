تراند اليوم : نصائح هامة للحفاظ على صحة طفلك

تسعى جميع الأمهات للحفاظ على صحة أطفالهن منذ الصغر خوفاً من إصابتهن بالمرض وهم بسن مبكر، لذلك يواجة العديد من الأهالي مشكلة كبيرة عند مرض أبنائهم لعدم تداركهم إياها في وقت مبكر، ويعود ذلك لقلة أو لعدم معرفتهم بالأساس بـ أعراض المرض.

وصحة الطفل والحفاظ عليها من أبرز أولويات الأم خصوصاً في فصل الصيف، حيث تكثر ظهور المشاكل الصحية ومن أهمها الجفاف عند الأطفال.

واليوم سنقدم لكم نصائح هامة للحفاظ على صحة طفلك:

من الضروري ضبط كميات السكر والملح المضافة للأغذية والمعجنات المختلفة وذلك منعًا لاستخدام كميات كبيرة منهما مما يؤثر بشكل سلبي على صحة الأطفال.

يجب غسل اليدين بعد استخدام المرافق العامة وبعد الطعام وقبله وبعد ملامسة الحيوانات وبعد العطس ويجب فرك اليدين جيداً، ويمكنك الاعتماد على صابون سيفجارد الرغوي الجديد المضاد للبكتريا للأطفال، الذي يساعد على حماية عائلتك والقضاء على ما يصل إلى 99.9٪ من الجراثيم.

تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة على الإطلاق حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة لبدء النشاط وبخاصة الذهني.

شرب الطفل للمشروبات الغازية التي تُرافق الوجبات السريعة عادةً بكثرة، مما قد يؤدي إلى الغثيان والقيء.

التأكد من ملاءمة ملابس الطفل مع الجو الخارجى، والحرص على بقائها جافة طوال الوقت.