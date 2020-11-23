تراند اليوم : تعرفي على الفوائد السحرية للطماطم

تعتبر الطماطم من أهم الخضراوات والفواكه أيضا حيث أنها تستخدم في إعداد معظم الأطعمة كما أن البعض يفضلون تناولها في صورة عصير.

وكلنا نعلم أن الطماطم مفيدة جدا للصحة ولكن هل تعرف سبب ذلك ؟ فالسبب في ذلك يرجع إلى احتوائها على نسبة عالية من فيتامين ج مع وجود نسب قليلة من السعرات الحرارية والدهون، وفيما يلي سوف نقوم بعرض فوائد الطماطم.

فوائد الطماطم :

1- الطماطم غنية بمضادات الأكسدة :

الطماطم تحتوي على الليكوبين، الذي يعتبر اقوي المواد الطبيعية المضادة للاكسدة. لأنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وكذلك خلايا الجسم وأجهزته.

2- الطماطم تقي من السرطان :

احتواء الطماطم علي الليكوبين لديه القدرة على حماية الحمض النووي الخاص بخلايا الدم البيضاء، مما يعني أنه يساعد على تعزيز نظام المناعة في الجسم، وبالتالي يساعد الجسم في مكافحة نمو الخلايا السرطانية في بطانة الرحم وسرطان الرئة والبروستات وسرطان المعدة

3- الطمام تعالج امراض الرئة :

يعتبر اكل الطماطم او شرب عصيرها يساعد في علاج الجسم من أمراض الرئة مثل التهاب الشعب الهوائية المختلفة، والسل والربو.

4- الطماطم تقضي علي مرض السكر :

كشفت دراسة محدود علمية حديثة ان اكل الطماطم او شرب عصيرها يمنع تكوين جلطات الدم، , ولذلك اعتبرها الباحثين مشروب صحي ومفيد لمرضي السكري .

5- الطماطم مفيدة للحامل :

اثبتت احدث الدراسات العلمية ان الطماطم تعمل علي تغذية الجنين في بطن الام لأحتواء الطماطم علي التغذية اللازمة للجنين من فيتامين c والبوتاسيوم .

6- الطماطم تمنع الأمساك :

تعتبر الطماطم من الملينات الطبيعية التي تعمل علي تنشيط الكبد ومنع الأمساك .

7- الطماطم منشط طبيعي للجسم :

اثبتت احدث الدراسات العلمية ان الطماطم منشط طبيعي بفضل احتوائها علي نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد الجسم علي التغلب علي الضعف العام والتعب والأرهاق وتجعل الجسم اكثر نشاطا .