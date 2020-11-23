تراند اليوم : سلطة مكرونة بالصوص

الطريقة:

في وعاء كبير اغلي المكرونة مع الملح ثم يشطف ويترك جانبا بعد ان يبرد.. بوعاء صغير ضعي المايونيز والحليب والخل والخردل والسكر والملح والفلفل ويخفق حتى يصبح ناعم..بوعاء كبير ضعي المكرونة ويصب الصوص ثم يضاف الدجاج والجزر والثوم والفلفل والكرفس.