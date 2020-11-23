تراند اليوم : استخدمي العطر في جذب زوجكِ إليكِ

للعطر أسلوب واحساس خاص في جذب الزوج غلى زوجته، لذا نقدم لكِ سيدتي نصائح كي تجذبي زوجك إليك.

اهتمي ببعض الأمور:

نظافة الجسم:

الإهتمام بالنظافة الشخصية من الأمور المؤثرة بشكل كبير، لهذا عليك بتنظيف بشرتك بشكل دوري بالماء والصابون المعطر قبل إستعمال أي معطر أو زيت حيث هناك زيوت عطرية للجسم بروائح مختلفة كالفواكه والزهور وغيرها، ولهذه الزيوت أثرها على تحفيز الرغبة.

رائحة الفم المنعشة :

تقول الدراسات إن نظافة الأسنان ورائحة الفم النظيفة تزيدان من الرغبة الجنسية عند الزوجين ، لما لها من تأثير صحي وإيجابي.

نظافة المناطق التناسلية:

ان نظافة المناطق التناسلية لها تأثير خاص على الرغبة الجنسية وذلك لأن الرائحة الكريهة لهذه المناطق تؤدي إلى فتور الرغبة الحميمة، وربما تؤثر سلباً على الأداء أيضاً.

ملاحظة: العطور الخفيفة هي أكثر تأثيراً على إثارة الرغبة الحميمة، من العطور القويّة .

- حاولي أن تخصصي نوعاً محدداً من العطور فقط للعلاقة الحميمة؛ حتى تكون خير إشارة للرغبة الحميمة مع الزوج.

من العطور التي تعجبك :

تركيبة الحامض والأخشاب.

تركيبة الفاكهة الخفيفة.

تركيبة الياسمين والبتشول واللوز.

بخلاصة الأناناس والفريز.

بخلاصة الأزهار والأخشاب .

بخلاصة التين والعنبر والياسمين .

بخلاصة الفانيليا والبخور .

بخلاصة الياسمين والزنجبيل والقرفة.

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