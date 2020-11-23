تراند اليوم : الكركم والزنجبيل لخسارة الوزن بشكل سريع

يعتبر الكركم والزنجبيل من النباتات القادرة على المساعدة في خسارة الوزن وتحويله إلى جسم رشيق ؛ فالكركم والزنجبيل لهما فوائد صحية عديدة خاصة عند تناولهما لخسارة الوزن.

لذا نقدم لكِ وصفة الكركم والزنجبيل لخسارة الوزن سريعاً:

المكونات:

- ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

- ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج والمبشور.

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- أكواب من الماء .

طريقة التحضير:

- قومي بسكب أكواب الماء ثم أضيفي إليهم كل من الكركم المطحون والزنجبيل المبشور إخلطي المزيج جيداً وضعيه على النار كي يغلي ثم إتركيه ليبرد.

- قومي بشرب كوب من الكمية المحضّرة صباحاً على الريق وكوب آخر قبل وجبة الغذاء، ثم كوب قبل النوم مباشرة.

إن فوائد هذا الشراب لا تقتصر على التنحيف وخسارة الوزن فقط؛ فهو يساعد على التخلص من الإضطرابات المعوية، كما يخفف من الإلتهابات، ويساعد بشكل كبير على طرد الغازات فإذا كنتِ تعانين من سوء الهضم لا تتردي في شرب تلك الخلطة، أيضاً لتشعري بالخفة والراحة في وقت قياسي.