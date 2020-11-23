تراند اليوم : نصائح للمحافظة على صحة طفلك

على الرغم من تعرض كل طفل للمرض في عامه الأول إلا أن هناك بعض الإرشادت قد تكون كفيلة في إبعاد طفلك عن المرض مثل:

أولاً ... لا تتركي الطفل بمفرده أو بعهده أشخاص غير جديرين بالثقة ولو لفترة قصيرة جدا . ولا تدعي الأطفال الصغار يحملونه .

ثانياً ... لا تغطيه بلحاف يصل إلى رأسه أو فمه مخافة أن يمنع عنه الهواء فيختنق .

ثالثاً ... اتصلي بالطبيب إذا حدث للطفل ما يلي، إذا :

* فقد نشاطه العادي وظهر عليه الانحطاط وعدم الاكتراث .

* فقد شهيته للأكل .

* ارتفعت حرارته فوق الـ 38 درجة

* تغير لونه ومال إلى الاصفرار

* بدأ بالسعال فجأة وبدون انقطاع

* تعرض للقيء تكراراً

* لاحظت انتفاخا في بطنه مع عدم التبول والتبرز

* تعرض لنوبات اهتزاز ورجفان

رابعاً .. لا تدعي الذباب والبرغش يحوم حول الطفل أو يمسه في وجهه أو يغط على أكله ولباسه ولعبه مخافة نقل العدوى إليه عبر هذه الأشياء .

خامساً ... أكثري من استعمال الماء والصابون في غسل يديك وغسل أدوات الطفل ، ويمكنك الاعتماد على صابونسيفجارد للقضاء على 99٪ من الجراثيم.