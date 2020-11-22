مدينة أمريكية لن ترى الشمس قبل 66 يوماً - صورة

غَرُبت الشمس، اليوم الأحد، عن سماء مدينة "أوتكياغفيك" في ولاية ألاسكا الأميركية، معلنة بدء غيابها السنوي الذي يستمر 66 يوما، في ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل عام في هذا التوقيت.

و"أوتكياغفيك" التي كانت تعرف سابقا باسم "بارو"، فتقع شمالي الدائرة القطبية الشمالية على ساحل بحر تشوكشي في أقصى شمال ألاسكا، ويعيش بها 4429 شخصا فقط وفق موقعها على الإنترنت، يمتهن معظمهم صيد الأسماك والحيتان.

حيث ظهرت الشمس لآخر مرة خلال هذا العام في أوتكياغفيك، الأربعاء، ثم رحلت تاركة المدينة النائية في "إظلام قطبي" سيعيشه سكانها لأكثر من شهرين.

بدورها، غردت خدمة الطقس الوطنية في ألاسكا على موقع تويتر، قائلة: "في الساعة 1.30 مساء بتوقيت ألاسكا، الشمس ستغرب عن أوتكياغفيك التي ستدخل 66 يوما من الظلام القطبي. ستعود الشمس مجددا في 23 يناير من عام 2021".

كما قال حساب مكتب إدارة الأراضي في ألاسكا على تويتر: "تصبحين على خير يا أوتكياغفيك".

رصد آخر ظهور للشمس على المدينة: