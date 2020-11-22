تراند اليوم : 6 أسرار يبوح بها الفستق للمرأة

يعد الفستق من العناصر الغنية والمفيدة للصحة والتي تقي من العديد من الأمراض، وفوائده لا تعد ولاتحصى فيما هو مرتبط بجمال البشرة والشعر، فهو غني بالألياف والبروتينات وفيتامين “C” والزنك والنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم، فهو مستحضر تجميل طبيعي.

المرأة يجب أن تحرص على إدخال الفستق في نظامها الغذائي اليومي لتحصل على فوائده المذهلة التي ستنعكس بشكل رائع على إبراز جمالها حسب “العربية” عن موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة.

وإليك سيدتي 6 فوائد مذهلة للفستق ستجعلك تتناولينه بصفة يومية:

1 - الفستق غني بالأحماض الدهنية ذات الفوائد العالية للاحتفاظ ببشرة صحية ونضرة ومتوهجة دائماً.

2 - غني بالزيوت التي ترطب الجلد ويكسب البشرة طراوة ملحوظة، وتناوله يومياً يعطي البشرة ملمساً ناعماً جذاباً.

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3 - يحتوي الفستق على مضادات الأكسدة التي تساعد على مقاومة ظهور علامات التقدم بالعمر على البشرة، لذا فالحرص على تناوله بصفة يومية يجعلك تبدين أصغر في العمر، وبالطبع هذا ما تبغيه أي امرأة.

4 - تناول حفنة من الفستق بشكل يومي منتظم يحمي الجلد من الآثار السيئة لأشعة الشمس الضارة، كما أنه يقلل من خطر حروقها ويقي من الإصابة بسرطان الجلد.

5 - يمكن عمل كريم من 4 إلى 5 ملاعق من الفستق المطحون مضافاً إليها ملعقتان من زيت جوز الهند، ويمكن استخدامه مباشرة على فروة الرأس وتركه لمدة 20 دقيقة قبل غسل الشعر جيداً بالماء، فذلك الكريم يكسب الشعر مرونة ونضارة ملحوظة.

6 - الفستق غني بالبيوتين، لذا فتناول كمية متوسطة بصفة يومية يساعد على مكافحة سقوط الشعر، حيث يقدم حلاً سحرياً وفعالاً لمشاكل تساقط الشعر.