تراند اليوم : علماء يحذرون من الإجهاد المزمن على صحة الانسان

كشف باحثون عن ان "الإجهاد المزمن" قد يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية وحدوث تغييرات في الدماغ خاصة في اللوزة الدماغية.

وقال العلماء، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، إنهم توصلوا في السابق إلى تلميحات تفيد بأن اللوزة الدماغية تستجيب للإجهاد بطريقة معقدة، وبعد إجراء دراسة وجدوا أن الخلايا العصبية في الجزء الأوسط منها تتتقلص خلال حدوث الإجهاد المزمن.

فيما توصل العلماء إلى هذه الخلاصة بعد مراقبة السلوك وعمل الدماغ لدى عشرات من الفئران المخبرية، التي تم وضعها لمدة 3 أسابيع في غرفة خاصة، حيث لم تكن تستطيع التحرك، كما كانت كمية الهواء قليلة جدا في الغرفة، معتبرين أن هذه العوامل جعلت الفئران تعاني من الإجهاد المزمن.

كما لاحظ العلماء ظهور عدة تغييرات على سلوك الفئران كفقدان المبادرة والميل إلى العزلة والبحث عن أحاسيس جديدة، وعزوا هذه التغييرات إلى التقلصات التي حدث في نهايات الخلايا العصبية المحيطة باللوزة الدماغية، ما جعل الأخيرة لا تتأقلم مع الأوضاع الجديدة، ولهذا ظهرت مؤشرات الاكتئاب لدى الفئران نتيجة للإجهاد المزمن.

وأكد العلماء أنهم تمكنوا من علاج التغييرات التي ظهرت على الفئران، باستخدام مادة يطلق عليها اسم "أسيتيل كارنيتيني" المضادة للاكتئاب، وتخضع هذه المادة حاليا للتجربة، حيث إنها لم تدخل بعد المارسة الطبية.

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