تراند اليوم : نتائج دور الثاني سادس اعدادي 2020 .. نتائج السادس اعدادي الدور الثاني2020

نتائج السادس اعدادي الدور الثاني2020 تحميل وتنزيل اعلنت وزارة التربية نتائج الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي بكافة فروعه، حيث بلغت نسب النجاح في الفرع العلمي التطبيقي ( ‌‎%‎81‎ ) و الفرع العلمي الاحيائي ( ‎%‎74) والفرع الادبي (‎%‎77).

وتقدم وزير التربية علي مخلف الدليمي في كلمة خاصة بهذه المناسبة، بالشكر لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مساندته للعملية الامتحانية منذ انطلاقها الى انتهائها ، وكذلك الوزارات الساندة كلاً من الصحة والتعليم العالي ، والداخلية، والدفاع، والامن الوطني، وهيئة الحشد ، والاتصالات.

كما تقدم الدليمي بالشكر والعرفان لكافة الملاكات التربوية التي اوصلت الامتحانات الى مبتغاها المطلوب.

كما بارك معاليه للطلبة ولذويهم الجهود العالية والواضحة من خلال نسب النجاح التي تحققت في نتائج الطلبة مقارنة بالاعوام السابقة بكافة فروعه، مشيداً وبفخر بطلبتنا الذين قهروا الظروف الاستثنائية من اجل عراقنا الحبيب.

واكدت الوزارة ان نسب النجاح كانت كالآتي:

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الفرع العلمي التطبيقي ( ‌‎%‎81‎ )

الفرع العلمي الاحيائي ( ‎%‎74)

الفرع الادبي (‎%‎77)

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