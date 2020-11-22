تراند اليوم : تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 مشاهدة و تحميل نتائج السادس الاعدادي 2020 عبر موقع وزارة التربية العراقية، حيث تم الاعلان رسمياً عن النتائج، وأصبحت متاحة عبر موقع ناجح وملازمنا برابط مباشر.

وحددت وزارة التربية، الأحد، موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن مكتب وزارة التربية، القول إن “نتائج الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي بفرعيه : العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي )، والأدبي ستعلن خلال الأسبوع الحالي”.

وأعربت الوزارة، عن “تمنياتها بالنجاح للطلبة في اكمال مسيرتهم التعليمية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية نتائج الدراسة الإعدادية (للفروع : التطبيقي، والاحيائي، والأدبي )/ لطلبة الخارجي والطلبة المنتظمين ممن اعتبر لهم هذا الامتحان دوراً أولاً.

اقرأ أيضاً

فيما أعلنت أيضا، نتائج الدراسة المهنية / الدور الثاني، للعام الدراسي 2019 – 2020 .

النتائج من هنا