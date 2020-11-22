شاهد: رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها في السر

نفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، شائعة زواجها في السر من الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات CBC، وزوج الاعلامية منى الشادلي، سمير يوسف.

وقالت الإعلامية الشربيني خلال بث مباشر قامت بمشاركته على صفحتها الشخصية "فيسبوك"، إن ما تم تداوله من أنباء تتعلق بزواجها في السر غير صحيح وليس إلا مجرد شائعات كاذبة الغرض منها تشويه اسمها في الوسط الإعلامي.

واستنكرت الشربيني لهذه الشائعات المغرضة، قائلة: "أنا مش مرتبطة ولما ارتبط كل الناس في مصر هتعرف ، مش مصر بس ده الوطن العربي كله هيعرف، عشان أنا مش الست اللي بتعمل حاجة في الخفاء بحسب ما ذكرت بعض المواقع الإعلامية"

وتابعت رضوى: "الجواز مش حرام ومش عيب، لكن أنا دلوقت مش مرتبطة خالص، بقول ده لأن في شخص مش محترم طلع عليا إشاعة مش محترمة.. لو أنت مبتحبنيش طلع اللي أنت عايزه مش هتكلم، لكن متضرش ناس تانية معايا، ليه تضر عيلة كاملة وراجل وست محترمين ملهمش ذنب، الناس دي إخواتي فعلا".

واختمت حديثها قائلة : "في ست تقبل إنها تتجوز راجل متجوز لكن أنا لا أقبل ده، مهما حصل، كل الناس يعرفوا هي مين رضوى الشربيني، وإن أنا نصيرة المرأة وبقول لكل ست ابعدي عن كل راجل متجوز، فأنا مش هكون أول ست تكسر قلب ست زيي .. أنا مش مرتبطة وبربي بناتي وبشوف شغلي ومشاكل الستات واللي بنقدر نحله بنحله، ولما اتجوز هعلن للدنيا كلها".

والجدير بالذكر، تزوجت رضوى الشربيني وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها، وقد ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها.