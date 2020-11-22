تراند اليوم : وفاة الفنانة المصرية امال فريد .. ما هي وصيتها الأخيرة ومتى تشييع جنازتها؟

القاهرة / الخليج 365

توفيت، الفنانة المصرية، أحد ممثلات الزمن الجميل آمال فريد، اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 عاما بعد صراع مع المرض.

وتوفيت الفنانة داخل أحد مستشفيات القاهرة في وقت مبكر من صباح اليوم بحسب نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الصحة.

وقال الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابة المهن التمثيلية، إن الفنانة آمال فريد أوصت بعدم إقامة مراسم عزاء لها، ودفنها في مقابر عائلتها.

ولدت آمال فريد عام 1938 وتخرجت في كلية الآداب، ولمع نجمها في آفاق السينما في الخمسينات والستينات قبل أن تتفرغ لحياتها الأسرية.

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قدمها المخرج عز الدين ذو الفقار كوجه جديد في فيلم (موعد مع السعادة) ببطولة فاتن حمامة وعماد حمدي عام 1954. ومنحها المخرج حلمي رفلة دور البطولة في فيلم (ليالي الحب) عام 1955 أمام الفنان عبد الحليم حافظ الذي غنى فيه باقة من أعذب أغانيه، وفي العام التالي شاركته بطولة فيلم (بنات اليوم) من إخراج هنري بركات.

اشتهرت بدور الفتاة الرقيقة وقدمت عددا قليلا من الأفلام استطاعت من خلالها ترك بصمة مؤثرة في السينما المصرية رغم قصر عمرها الفني.

من أبرز أفلامها (صراع مع الحياة) و(امرأة في الطريق) و(إحنا التلامذة) و(بنات بحري) و(بداية ونهاية) و(وداعا يا حب).

شاركت الممثل الكوميدي إسماعيل ياسين أربعة أفلام هي (إسماعيل ياسين في جنينة الحيوانات) و(إسماعيل ياسين في الطيران) و(إمسك حرامي) و(حماتي ملاك).