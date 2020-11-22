تراند اليوم : تفاعل كبير مع صورة الفنانة لطيفة التونسية خلال أداءها مناسك العمرة

تونس/ الخليج 365

أدت الفنانة لطيفة التونسية مناسك العمرة في شهر رمضان وقامت بنشر صورها من داخل الحرم المكي.

وذكرت أنها زارت أيضاً المسجد النبوي، وقالت: "أحمد الله تعالى أن أنعم عليّ بالعمرة في رمضان، وأن قدر لي أجمل الأعياد زائرة لسيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام".

وتابعت: "وهنا أقدم شكري وامتناني وتقديري لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله جميعا".

ولقيت صورة لطيفة تفاعلاً كبيراً من متابعيها، لا سيما أن حديثها في برنامج "مجموعة إنسان"، الذي تطرقت فيه إلى موضوع العمرة، حمل تأويلات وتفسيرات غير دقيقة، ردت عليها السفارة السعودية في تونس في حينها عندما شددت على أنه "بإمكانها التقدم بطلب الحصول على تأشيرة كغيرها متى رغبت".

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وهو ذات الأمر الذي أكدته الفنانة لطيفة في تغريدة سابقة لها أوضحت فيها أنها لم تُمنع من العمرة، لأنها لم تطلب من أي سفارة سعودية ذلك، على حد قولها.