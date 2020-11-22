تراند اليوم : طريقة سهلة وذكية لقراءة رسائل أصدقائك على واتساب حتى بعد حذفها

اعتمد تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتساب" منذ فترة خاصية جديدة تمكن أي مستخدم من حذف رسالته بعد إرسالها بمدة.

لكن عددا من مستخدمي "واتساب" بدأ يشعر بالضيق، بسبب الفضول ورغبته في معرفة ماذا كتب المستخدم وحذفه بعد ذلك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن موقع "جادجيتس ناو" التقني المتخصص، طريقة سهلة يمكن من خلالها قراءة أي رسالة محذوفة على "واتساب"، من خلال هذه الخطوات:

1- يجب أولا تحميل تطبيق منفصل، وهو تطبيق "Notification History".

2- بمجرد تحميل ذلك التطبيق، سيرسل لك كافة إخطارات الهاتف أولا بأول، ليمكنك الإطلاع على أي رسالة، حتى بعد حذفها، على واتساب.

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3- يسجل التطبيق كافة الإخطارات، بحيث يمكن الدخول إليها في أي وقت.

4- لتفعيل التطبيق كل ما عليك هو فتحه، ثم اختيار قراءة إخطارات واتساب.

5- التطبيق يسجل نحو 100 حرف فقط من الإخطارات، أي أنك ستتمكن من الإطلاع على 100 حرف فقط من الرسائل المحذوفة على واتساب.