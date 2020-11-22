تراند اليوم : تعرف على تعريفة ركوب «أوبر وكريم» بعد زيادة أسعار الوقود

أعلنت شركة أوبر عن تعديل تعريفة الركوب بعد قرار رفع أسعار الوقود.

ويبدأ تطبيق التعريفة الجديدة صباح اليوم الاثنين لتصبح بداية الرحلة داخل القاهرة الكبرى 7 جنيهات دون تغيير، ورفع سعر الكيلو متر إلى 2.30 جنيه بدلًا 2 جنيه وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشًا.

أما محافظة الإسكندرية فقد ارتفع سعر بداية الرحلة إلى 6.50 جنيه بدلًا من 6 جنيهات، وسعر الكيلو متر أصبح 2.30 جنيها مقارنة بجنيهين قبل الزيادة، وتثبيت سعر دقيقة الانتظار عند 30 قرشًا.

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وعن المدن الأخرى التي تقدم أوبر خدماتها داخل شوارعها وهي «الغردقة والمنصورة والزقازيق وطنطا ودمنهور» فقد تم تثبيت سعر بداية الرحلة 6 جنيهات، وزيادة سعر الكيلو متر من 1.85 جنيه إلى 2.10 جنيه، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشًا بدلًا من 25 قرشًا.

كانت شركة كريم قد أخطرت سائقيها بتعديل قيمة فتح العداد لتصبح 7.5 بدلاً من 5.25 في سيارات GO.