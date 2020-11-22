تراند اليوم : موعد قيادة السيارة في السعودية

قال السفير السعودي في البحرين عبد الله بن عبد الملك إنه بإمكان المرأة البحرينية قيادة السيارة والانتقال بها ما بين البحرين والسعودية عبر جسر الملك فهد بداية من 24 يونيو الجاري.

وأكد عبد الملك، أمس الاثنين، على أن قرار قيادة المرأة في السعودية سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، وسيكون مسموحا لأي امرأة، سواء سعودية أو بحرينية قيادة السيارة والعبور بها عبر جسر الملك فهد.

وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي قيود على المرأة البحرينية في قيادة السيارة بمفردها "بدون محرم" داخل المملكة، لافتا إلى أنه ستكون هناك مساواة بين المرأة والرجل في مسألة قيادة السيارات.

وذكر السفير السعودي أنه ما دامت قيادة المرأة لا تنتهك الشريعة الإسلامية وتعاليمها، ولا تنتهك المحافظة على المرأة وعلى احترامها وحشمتها، فقد رأى الملك سلمان إحقاق هذا الحق للمرأة، خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها المملكة نهضة شاملة.