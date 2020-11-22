تراند اليوم : نتائج البيام 2018 : نتائج شهادة التعليم المتوسط 2018 ”البيام” كاملة برابط مباشر : إرتفاع نسبة النجاح في “البيام” إلى 68 بالمائة

ظهرت نتائج البيام 2018 ، وبلغت نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط 68 % في كل لمحافظات، وكشف مدير التعليم الأساسي بوزار التربية قاسم جهلان،أن الوزارة تتوقع نسبة النجاح في نتائج شهادة التعليم المتوسط ”البيام”ستفوق68بالمائة باحتساب معدلات السنة.

وأكد مدير العليم الأساسي خلال حلوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان أن نسبة النجاح لدى الإناث بلغت59.20بالمائة أما الذكور فبلغت 49.79بالمائة.

للإشارة أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط 56.88 بالمائة.

كما قالت بن غبريت أن نسبة النجاح في شهادة ”البيام ” مقبولة، علما أن الإعلان عن النتائج ستكون اليوم بداية من 17 سا.

هذا وسيكون الإطلاع على نتائج البيام سيكون متاحا عبر bem.onec.dz.

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