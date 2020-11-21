محمد رمضان يعلق على صورته مع مطرب إسرائيلي في دبي

عقب الفنان المصري محمد رمضان، مساء اليوم السبت، على الصورة المشتركة مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، في مدينة دبي بالإمارات، والتي خلفت حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وزعم محمد رمضان أنه لم يكن على دراية بجنسية المغني الإسرائيلي، قائلًا في مقطع صوتي نشره على حسابه في انستجرام: "لا أعلم ولا أسأل جنسية كل واحد بيتصور معايا، أي إنسان بيتصور معايا ما دام بشر بتصور معاه، عمري لا بسأله لا على لونه ولا دينه ولا جنسيته".

وتابع: "كلنا بشر، وكلنا ربنا خلقنا الله عز وجل الواحد الأحد الحي القيوم، أنا معرفش أنا بتصور مع مين، كل الناس اللي بتطلب تتصور معايا بقبل ومبرفضش وكل جمهوري بيعلم ذلك، ثقة في الله نجاح".

وكان الناشط الإماراتي حمد المزروعي، نشر صورة تجمعه مع محمد رمضان، والمطرب الإسرائيلي الشهير عومير آدم، في مدينة دبي، فيما غزت الصورة معظم مواقع التواصل ومن بين المغردين لها المتحدث باسم الجيش الإٍسرائيلي أفيخاي أدرعي.