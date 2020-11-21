تراند اليوم : عفاف شعيث تنتهي من تصوير "البر التاني"

قالت الفنانة المصرية عفاف شعيث إنها إنتهت من تصوير دورها كاملاً بفيلم «البر التاني»، المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عفاف أن «مخرج الفيلم على إدريس أوشك أيضا على الانتهاء من تصوير العمل بشكل كامل».

وتابعت «تم تصوير الفيلم في عدد من المدن بالصعيد والمنصورة وبلطيم والمنصورية والإسكندرية والقاهرة، لافتة إلى أن الفيلم يتناول مخاطر الهجرة غير الشرعية على الشباب».

وفيلم«البر التاني» بطولة محمد على وعمرو القاضي ودلال عبدالعزيز ومحمد مهران وعبدالعزيز مخيون وعفاف شعيب وحنان سليمان، ومن تأليف زينب عزيز.