تراند اليوم : تعرفي على الأطعمة الأساس لبناء جسم طفلك

لا شك أن مرحلة الطفولة هي المرحلة الأهم وحجر الأساس في بناء جسم الطفل بصحة جيدة، لذلك تحرص كل أم على تقديم الأطعمة التي تساعد أطفالها على بناء جسد بشكل سليم.

لذا ننصح لكل أم تسعي للحفاظ على صحة أبنائها، بإعطائهم أطعمة التي تحتوي على فيتامين"د"، لأن له دورًا كبيرًا في تقوية العظام والأسنان، فضلاً عن تقوية جهاز المناعة.

كما وأنه من أفضل الأطعمة التي تحتوي على ذلك الفيتامين، الأسماك، فيجب أعطاء الأطفال مرتين في الأسبوع، وخاصة سمك التونة، السلمون، الماكريل، وثعبان البحر.

إلى جانب على إعطاء الأطفال كوبًا من اللبن يوميًا، قبل الذهاب إلي الفراش، لأنه يمثل دورًا هاماً في تقوية العظام والحفاظ على صحة الأسنان، وأضاف أن تناول كوب من البرتقال الفرش، يساعد في تقوية جهاز المناعة، فضلاً عن تقوية العظام.

وضرورة تناول البيض، لأنه غنى بفيتامين "د"، وخاصة الصفار، موضحًا أنه يفضل تناول مقدار صفار بيضة يوميًا، وتناول كوب من "الكورن فليكس"، لأنه يعمل على تقوية العظام، وخاصة أن الأطفال يرغبون تناوله.

وأيضاً أهمية تناول "الكبد الطازج" لأنه غني بفيتامين "د"، بالإضافة إلي فيتامين" A"، فتعمل على تقوية العظام والحفاظ على صحة أطفالك.