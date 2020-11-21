تراند اليوم : حظك اليوم: توقعات الأبراج اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

اعرفي كيف سيكون حظك لهذا الاثنين 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات حظك اليوم والأبراج ليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015:

الحمل

أصحاب برج الحمل حظك لليوم:المرأة من برج الحمل مهنياً:تشاركي اليوم في المفاوضات للحصول على مشاريع مهمة عاطفياً:لا تترددي و تقربي من الشخص الذى تنجذبين تجاهه.الرجل من برج الحمل:مهنياً:الكثير من الفرص الإيجابية التى ستحسن أوضاعك المهنية عاطفياً:تزداد شعبيتك هذا المساء و يكثر المعجبون من حولك.

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الثور

أصحاب برج الثور حظك لليوم:المرأة من برج الثور مهنياً:حاولي أن تستفيدي قدر الإمكان من نصائح رؤسائك في العمل اليوم عاطفياً:تشعرين بالإنجذاب لشخص تعرفتي إليه في العمل مؤخراً.الرجل من برج الثور:مهنياً:تبدو متوتراً اليوم في العمل تجاه قرار يغير من مصيرك المهني عاطفياً:تنتظرك هذا المساء الكثير من الأوقات السعيدة برفقة الحبيب.

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم:المرأة من برج الجوزاء مهنياً:تحلي بالصبر و ثقي بإمكانياتك فأنت الأقدر على تجاوز الصعاب عاطفياً:أعطي الحبيب الفرصة حتى تهدأ الأمور بينكما.الرجل من برج الجوزاء:مهنياً:لا تشعر باليوم بسبب كثرة إنشغالك وتسارع الأحداث عاطفياً:تقرب من الحبيب أكثر و تعرف على وجهات نظره المختلفة.

السرطان

أصحاب برج السرطان حظك لليوم:المرأة من برج السرطان مهنياً:عليكي أن تسيري مع التيار خلال هذه الفترة وأن تتقبلي الأوضاع كما هي عاطفياً:لا تستطيعين التفكير بغير الحبيب.الرجل من برج السرطان:مهنياً:تتصرف بعصبية اليوم بسبب الضغوطات الكثيرة و أعباء العمل عاطفياً:الغيرة تأكل قلبك لا تهدم علاقتك مع الحبيب.

الأسد

أصحاب برج الأسد حظك لليوم:المرأة من برج الأسد مهنياً:حياتك المهنية تتجه نحو المزيد من الإنجازات و النجاح فلم القلق؟ عاطفياً:لا تتدخلي في شؤون الحبيب و تملي عليه التعليمات.الرجل من برج الأسد:مهنياً:تسير الأمور كما تريد اليوم وتفرض آرائك عاطفياً:الوضع مناسب اليوم لتعبر للحبيب عن حقيقة مشاعرك.

العذراء

أصحاب برج العذراء حظك لليوم:المرأة من برج العذراء مهنياً:إحترمي التسلسل الوظيفي للعمل و اتبعي التعليمات عاطفياً:تبدين متوتره وقلقه اليوم وتشعري أنك فقدتي الثقة بالحبيب.الرجل من برج العذراء:مهنياً:تستعيد اليوم نشاطك وحيويتك بعد فترة من الصعاب عاطفياً:يفاجؤك الحبيب بأخبار سارة تدخل الفرح الى قلبك.

الميزان

أصحاب برج الميزان حظك لليوم:المرأة من برج الميزان مهنياً:حاولي أن تتقربي أكثر من زملاء العمل وأن تبني معهم علاقات ناجحة عاطفياً:ترتاحي الى قرب الحبيب منك وتشعري بالصدق في علاقته معك.الرجل من برج الميزان:مهنياً:تشعر بالظلم بسبب سوء تقييم رؤساء العمل لك عاطفياً:تتصرف بمزاجية مع الحبيب مما يسبب في مشكلة بينكما.

العقرب

أصحاب برج العقرب حظك لليوم:المرأة من برج العقرب مهنياً:تحاولي أن تجدي منفذ ومبرر لمشكلة تقع اليوم في العمل عاطفياً:تخططي الى قضاء عطلة مميزة برفقة الحبيب اليوم.الرجل من برج العقرب:مهنياً:التزم بوعودك وحافظ على مصداقيتك في العمل عاطفياً:تحضر دعوة إجتماعية تتعرف من خلالها الى فتاة مثيرة للإهتمام.

القوس

أصحاب برج القوس حظك لليوم:المرأة من برج القوس مهنياً:عليكي أن تعرفي كيف تحددي أولوياتك في العمل بما يتناسب معك عاطفياً:أنت جذابة ولست بحاجة الى أن تلفتي الأنظار إليك.الرجل من برج القوس:مهنياً:يوم ممتاز تحقق من خلاله الكثير من الخطط و الأهداف عاطفياً:تمضي الكثير من الأوقات الممتعه مع الحبيب وتتقارب وجهات النظر بينكما.

الجدي

أصحاب برج الجدي حظك لليوم:المرأة من برج الجدي مهنياً:تتميزي اليوم في عملك وتتمي الكثير من المسؤوليات بوقتها المناسب عاطفياً:كوني صادقة في كلامك مع الحبيب فهو سيقدر ظروفك.الرجل من برج الجدي:مهنياً:تشعر اليوم بالقلق بسبب كثرة المسؤوليات الملقاة على عاتقك عاطفياً:عليك أن تفكر جدياً بالإستقرار في علاقتك مع الحبيب.

الدلو

أصحاب برج الدلو حظك لليوم:المرأة من برج الدلو مهنياً:تتنفسي الصعداء أخيراً بعد فترة حرجه في العمل عاطفياً:تقبلي مزاجية الحبيب هذه الفترة فهو يمر بظروف صعبة.الرجل من برج الدلو:مهنياً:تحاول اليوم السيطرة على الأحداث و التى تبدو متسارعة عاطفياً:أخبار شيقة تنتظر سماعها من الحبيب اليوم.

الحوت

أصحاب برج الحوت حظك لليوم:المرأة من برج الحوت مهنياً:لا تخجلي من طلب المساعده فهذا لن يقلل من إمكانياتك عاطفياً:كوني أكثر مرونة في تعاملك مع الحبيب ولا تتصرفي بعدوانية.الرجل من برج الحوت:مهنياً:أوضاعك في العمل .