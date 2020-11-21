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تراند اليوم : فيتامينات خاصة لتقوية الشعر والأظافر

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تعاني كثير من الفتيات لكل من ضعف وتقصيف في شعرها، وضعف أظافرها وتكسيرهم من أي شيء يتعرضوا له، لذا فإننا نقدم لكم هذه الفيتامينات التي تحافظ على شعرك وأظافرك.

فقد أكدت الدراسات أن الكبريت،والزنك، والحديد، وفيتامينات المجموعة B، ولاسيما الفيتامين B12، هي المكونات الغذائية الخمسة الضرورية لصحة الشعر والأظافر.

فالكيراتين هو بمثابة المادة الأولية للشعر وهو عبارة عن بروتين مؤلف من السيستين والميثيونينوالسيستاين، وهي أحماض أمينية كبريتيةلذا، من الضروري تناول بروتينات حيوانية تحتوي علىأحماض أمينية (مثل اللحم الهبر والسمكوبروتينات نباتيةكما تسهم الفيتامينات B في تقوية جذورالشعر وتعزز إنتاج الكيراتين.

من جهة أخرى، يعتبر الحديد ضرورياً لنمو الشعر، علماً أن الحديد ينقل الأوكسيجين إلى كل أنحاءالجسم لتتمكن هذه الأخيرة من التنفس والشفاء والنموواللافت أن الجسم يهضم الحديد الآتي مناللحم بصورة أفضل من الحديد الآتي من الحبوب والفاكهة والخضار.

أما الزنك فهو عنصر غذائي آخر ضروري لصحة الشعرفهو يؤثر في قابلية نفوذ الأغشية الخلويةويسرّع تركيب البروتينات انطلاقاً من الأحماض الأمينية الموجودة في الطعامكما يكشف الزنك عنقدرة مضادة للتأكسد ويسهّل محاربة شيخوخة الجسم وبصلات الشعر مع تحفيز جهاز المناعةأماالكبريت فهو مسؤول عن ليونة الشعر وملمسه الحريري الناعم.

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