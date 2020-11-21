تراند اليوم : طريقة عمل ساندويش الدجاج المشوي

1 صدر الدجاج، وقطعي إلى 4 مكعبات 1 ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف (اورغانو) 1 ملعقة صغيرة ريحان المجفف ½ ملعقة صغيرة بهار اليونانية 2 فصوص من الثوم، (مفرومة) ¼ كوب زيت زيتون 2 حبة كبير الفلفل الأحمر، منزوعة البذور ومقطعة إلى 1 مربعات 1 حبة كبير البصل الأصفر الحلو، يقتطع 1 مربعات 8 الخبز

الطريقة:

نظيفي مكعبات الدجاج ثم ضعيه في كيس زيبلوك كبير (كيس بلاستيك حافظ للطعام). اضيفي التوابل والثوم وزيت الزيتون للكيس. ثم ضعي الكيس في االثلاجة حتى يبرد لمدة 1 ساعة. ضعي في سيخ الدجاج والفلفل والبصل للشواء حتى ينضج الدجاج كلياً , تقريباً لمدة 10-15 دقيقة . ومن ثم ضعي الدجاج والفلفل والبصل في الخبز . "" صحة وهنا""