تراند اليوم : طريقة تحضير بروستد السمك والزهرة

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إليك سيدتي نقدم في طبق اليوم طريقة إعداد بروستد السمك والزهرة.
المقادير:
مقادير السمك والزهره مقادير الزهره: لفه وحده زهره 3 ملاعق طحين 3 ملاعق جبن سايل القليل من الفلفل الاسود والملح وبيضتتين مقادير السمك: قطعتين سمك هامور 2 ملعقتين طحين ملح فلفل اسود 2 حبة ليمون بيضه
الطريقة:
تسلق الزهره مدة 5 دقايق ثم تشخل من الماء نخلط البيض والطحين والجبن والفلفل حتى نحصل على عجينه رخوه نخلط الزهره مع الخليط نسخن الزيت ثم نقلي حبات الزهره. بالنسبه للسمك ننقع السمك بالليمون والملح والفلفل لمدة ساعة او ساعتين ثم نغمسها بالبيض نجهز لها طحين مبهر بالفلفل والملمح نغمر شريحة السمك في الطحين ثم نغليها بالزيت وتقدم ساخنه بجانبها السلطه.