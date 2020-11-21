تراند اليوم : طريقة تحضير بروستد السمك والزهرة

الطريقة:

تسلق الزهره مدة 5 دقايق ثم تشخل من الماء نخلط البيض والطحين والجبن والفلفل حتى نحصل على عجينه رخوه نخلط الزهره مع الخليط نسخن الزيت ثم نقلي حبات الزهره. بالنسبه للسمك ننقع السمك بالليمون والملح والفلفل لمدة ساعة او ساعتين ثم نغمسها بالبيض نجهز لها طحين مبهر بالفلفل والملمح نغمر شريحة السمك في الطحين ثم نغليها بالزيت وتقدم ساخنه بجانبها السلطه.