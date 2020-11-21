تراند اليوم : احذرى الغيرة الزوجية فهي تدل على عدم الثقة

أكد الكثيرون من علماء النفس على اختلاف مدارسهم أنّ الشعور بالغيرة أمرٌ طبيعيٌ، يحس به الجميع من دون استثناء، سواء الأزواج والزوجات، زملاء العمل، رفاق المدرسة، الإخوة والأخوات.

كما وتعتبر مشاعر الغيرة القليلة التي تنتاب المرء من الأمور الطبيعية للغاية، ولكن إذا زاد هذا الشعور عن الحد وأصبح خارج عن السيطرة فقد يؤدي إلى الكثير من المشاكل وربما يفسد العلاقات بين الأشخاص، خاصةً في الأسرة أو العمل.