تراند اليوم : طريقة تحضير الباليا الإسبانية (أرز بثمار البحر)

الجمبري فيليه السمك الأبيض صدور دجاج كلماري جمبري نص منزوع القشرة وشوية منه بقشرته للتزيين 2 حبة بصل4 فصوص من الثوم1 حبة طماطم1 حبة فلفل اخضر البازيلاء جزر و بطاطس مقطعة الأرز منقوع ربع ملعقة صغيرة من الزعفران البقدونس المفروم ملح فلفل أسود نصف كوب من زيت زيتون زنجبيل زيت الزيتون

نقدم لكِ سيدتي في طبق اليوم طريقة سهلة وشهية لتحضير الباليا الاسبانية، أرز بثمار البحر.في الخطوات التالية.

الطريقة:

نحمس البصل والفلفل مع زيت زيتون بعد مايذوب البصل نضيف البطاطس والجزر مقطع والبازيلاء ثم نضيف صدور الدجاج والسمك الفليه والجمبري منزوع القشرة وبقدونس مقطع وثوم ونضيف كلماري مسلوق فموية من قبل ونضيف باقي البهار بعد6 دقايق نضيف الارز المنقوع ونصب موية حارة لين يتغطى الارز بعد مايستوي الارز زين نفرغه بصينية ونزينه بدوائر الفلفل والجمبري المسلوق من قبل وندخل صينية للفرن علشان تتحمر من فوق بس ونزينها من بعد بدوائر الليمون(ملحوظة ) المقادير على حسب كمية الاشخاص بالهنا والعافية