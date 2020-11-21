تراند اليوم : نصائح للعرسان عند اختيار كوشة الزفاف

يتفنّن العرسان في كيفية تزيين الكوشة التي هي الأهم في قاعات الأفراح، فيحرصون على خروجها بشكل جذاب وجميل وفق خلفيات متنوعة كونها المكان الذي ستتربّع فيه العروس مع عريسها ليلة زفافها، وتأخذ مكاناً في ذاكرة التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو.

وكما كل تفصيل في زفافك، تخضع الكوشة لقوانين عدّة لضمان نجاحها، من المفيد أن تعرفيها وتستحقي العرش الذي تتربعين عليه في أجمل أيّام عمرك.