تراند اليوم : نصائح للعرسان عند اختيار كوشة الزفاف

- 1/2
- 2/2
يتفنّن العرسان في كيفية تزيين الكوشة التي هي الأهم في قاعات الأفراح، فيحرصون على خروجها بشكل جذاب وجميل وفق خلفيات متنوعة كونها المكان الذي ستتربّع فيه العروس مع عريسها ليلة زفافها، وتأخذ مكاناً في ذاكرة التصوير الفوتوغرافي أو تصوير الفيديو.
وكما كل تفصيل في زفافك، تخضع الكوشة لقوانين عدّة لضمان نجاحها، من المفيد أن تعرفيها وتستحقي العرش الذي تتربعين عليه في أجمل أيّام عمرك.
نصائح عند اختيار كوشة الزفاف:
- يُفضّل أن تعكس الكوشة الطابع العام لزفافك، وتنسجم معه، من ناحية الورود والتصميم واللون ومقعد الجلوس، بحيث تكمّل الحفل.
- حاولي إيجاد التوازن بين تزيين الورود، وتنسيقها للحصول على كوشة أنيقة، من دون إضافات مبالغ فيها، حتّى لا تخطف الأضواء من إطلالتك بأكثر الطرق السلبية.
- لا تضعي الكثير من مستلزمات الديكور أمامك، يحيث تصبح عوائق أمام المدعوين للوصول إليك، واتركي مسافة كافية في الجزء الأمامي للمنصّة بحيث يسهل مرورك مع المدعووين.
- احرصي على أن تكون الديكورات خفيفة الوزن، ومثبّتة بإحكام ، لضمان أمنك وسلامتك.
اقرأ أيضاً
- انتبهي أن تكون الإضاءة الكهربائيّة موصلة بشكل جيّد، وبعيدة عن أقمشة الكوشة لتفادي أي احتكاك قد يحدث، وتفادي تزيين الكوشة بالشموع للسبب نفسه.
- اختاري المقعد المريح للكوشة، فهنا الأناقة والراحة شرطان أساسيان متوازيان، لأنّه من الضرورة أن تسرقي لحظات من الراحة في الليلة الكبيرة، وألا تشعري بآلام في ظهرك أنت بغنىً عنها.
استمتعي بتنفيذ تلك النصائح على أكمل وجه حتى تحصلي على النتيجة المرجوّة، من إطلالة ساحرة لكِ تخطف الأنظار وكوشة جميلة تزيد من بهجة الحفل.