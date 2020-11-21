تراند اليوم : أفكار جديدة لتزيين قاعة الأفراح

لا شك أن التخطيط لتزيين قاعة حفل الزفاف هو نصف متعة الحفل للعروسين، خصوصاً إذا كان لابد من الالتزام بميزانية معينة لحفل الزفاف، فيسعي العرسان للخروج بأجمل قاعة للأفراح وبتكلفة متوسطة.

ولكي تتمتعي بحفل زفاف مميز وجميل بديكورات مميزة حاولي أن تحرصي على تنفيذ هذه الأفكار في تزيين قاعة حفل الزفاف والتي لن تكلفك كثيراً من الجهد أو المال.

وهذه بعض الأفكار الجديدة لتزيين قاعة الزفاف بأقل تكاليف:

• المفارش: يمكنك استعمال المفارش الملونة والمزينة للتزيين في قاعات حفل الزفاف، وكذلك المناديل الملونة على الطاولات وترتيب المناديل بشكل جذاب.

• الشموع: الشموع من أهم الزخارف المفضل استخدامها في أي حفلة زفاف، وتعتبر من الخامات غير المكلفة التي تضفي جواً من الرومانسية الهادئة على المكان. ويمكن اختيار الشموع العائمة لوضعها في الأواني التي تزين طاولات المدعوين أو وضعها في حمام السباحة.



• شرائط الساتان: تلف الشرائط الساتان بألوان رقيقة (مثل الفوشيا أو الذهبي أو الفضي حسب شكل وتصميم الكوشة) حول الكراسي أو في جوانب قاعة حفل الزفاف وعلى المزهريات.

• النباتات: يمكن وضع بعض النباتات الخضراء وأكاليل الزرع في مداخل القاعة أو بجوار كوشة العروسين؛ فاللون الأخضر يملئ المكان بالحيوية ويغير من روتين قاعة الزفاف.

• الزهور: يفضل أيضا استعمال أوراق الزهور المجففة ورشها على العروسين أثناء الخروج من الحفل، ومن الممكن استخدام أوراق الزهور الملونة ووضعها داخل الأواني التي تزين طاولات المدعوين خاصة إذا كانت تلك الأواني تحتوي على الشموع العائمة.

• البالونات: البالونات هي أرخص بديل للزهور والنباتات، ويمكن استعمال البالونات في كتابة عبارات تهنئة للعروسين عليها وتعليقها في مدخل قاعة الزفاف وبداخلها، فالبالونات تضفي جواً من المرح والبهجة على قاعة الزفاف.

• الإضاءة: اختيار أشكال الإضاءة داخل قاعة حفل الزفاف ركن أساسي في تجهيز الحفل، اذ يمكنك اختيار الإضاءة الملونة بحيث تتناسب مع أشكال وألوان الأثاث والكوشة داخل القاعة، كذلك يمكنك استعمال الإضاءة الليزر التي تكون في شكل حزم بألوان مختلفة تبهر العين وتضفي السعادة على المدعوين داخل قاعة الزفاف. ويفضل أن يتم تغطية أسلاك الإضاءة داخل القاعة بالورود أو الشرائط الملونة بحيث تتناسق مع القاعة. من الممكن تزيين فروع الأشجار الكبيرة خارج قاعة الحفل بلفها بأسلاك من اللمبات الصغيرة الملونة.