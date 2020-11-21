تراند اليوم : مزاد علني يظهر تليغراف يكشف سر غرق سفينة تيتانيك

أعلن موقع ديسكوفري نيوز عن حصول بعض الأشخاص على تليغراف جاء عليه الزمن103 أعوام على الحادثة.

حيث كشف مزاد علني بولاية تكساس الأمريكية، عن سر من أسرار غرق سفينة تيتانيك، أعظم سفن العالم.

وبحسب الموقع، فإن أحد الأشخاص أظهر تلغرافاً يحتوي على استغاثة من السفينة الغارقة إلى مالكها، وفحواه الآتي: "إلى السيد بي.أيه. فرانكلين، شركة وايت ستار ستيمشيب، صدمنا جبل جليدي، نغرق سريعًا، احضروا لمساعدتنا".

وتأتي المفاجأة بالكشف عن هذا التلغراف في كون مالك الشركة والسفينة نفى في التحقيقات وفي جلسة الاستماع أمام الكونجرس الأمريكي، واقع تبليغه بالحادثة في وقتها، مؤكدًا عدم تلقيه أي بلاغات من السفينة الغارقة.

كما أكد مالك السفينة حينذاك أنه لم يكن ليعلم بغرق السفينة إلا من المدير العام للشركة الذي كان على متنها وتم إنقاذه.