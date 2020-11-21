تراند اليوم : طريقة عمل ساندويشات الدجاج والجبن

الطريقة:

- تُذاب الخميرة في الماء الدافئ وتُترك لمدة 5 دقائق أو حتى تتفاعل. - يُخلط الدقيق والملح والسكر في العجان الكهربائي على سرعة بطيئة، وتُضاف الخميرة والحليب والزيت وتُعجن المكونات لمدة 10 دقائق أو حتى يتجانس العجين ويُصبح ناعماً (يمكن العجن باليد لمدة 25 دقيقة). - يٌوضع العجين في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ويُغطى ويُترك لمدة ساعة ليختمر، أو حتى يتضاعف حجمه. - يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. - يُفرد العجين بالنشابة على سطح أملس مرشوش بقليل من الدقيق، ويُشكل على هيئة دائرة سمكها حوالي 2/1 سنتيمتر ويُقطع بقطاعة قطرها حوالي 10 سنتيمترات. - تُدهن أطراف الدائرة بخليط البيض وتُوزع طبقة من الجبن، طبقة من الحشو، طبقة أخرى من الجبن ثم يوضع فوقها دائرة عجين أخرى مع الضغط على الأطراف لإحكام الغلق. - يُسخن قليل من الزيت في مقلاة على نار متوسطة، توضع الكاساديا بالمقلاة وتُترك لمدة دقيقتين لكل جانب ثم توضع بالفرن لمدة عشر دقائق. - تُقطع إلى مثلثات وتُقدم دافئة. - تُعتبر الكاساديا وجبة غداء مثالية للأطفال في المدرسة، حيث تحتوي على البروتين والخضروات والجبن، يمكنك وضع كمية منها بالفريزر واعطائها لطفلك مجمدة، بحيث تتفكك قبل موعد الغداء. - يُمكن الاستغناء عن الدجاج والاكتفاء بالجبن والخضروات كحشو خفيف