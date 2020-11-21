الاكثر متابعة اليوم - ابنة هيفا وحفيدتها تغنيان لها وهل الصلح قريباً؟

فاجأت زينب_فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا_وهبي، متابعيها ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة ابنتها الصغرى دانييلا، تغنيان أغنية هيفا (توتة توتة).

تعتبر هذه المرة الأولى التي تظهر فيها زينب وهي تغني لوالدتها، بعد سنوات طويلة من القطيعة بينهما.

قد تكون زينب ارادت استعطاف والدتها من خلال ظهور دانييلا حفيدتها تغني لها، وقد تشهد الأيام المقبلة على تصالحهما وتلتقي الأم بابنتها بعد أعوام من الجفاء.

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يأتي هذا بعدما حاولت زينب التواصل مع أمها والإطمئنان عليها حين دخلت المستشفى، وكان وضعها الصحي صعبًا للغاية، لكن من كان حول هيفا منعوها من التواصل معها أو زيارتها..

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هيفا تركت إبنتها حين كانت طفلة وحرمتها من حنانها في صغرها وحتى حين كبرت وتزوجت وأنجبت.. ولم تكن إلى جانبها لا بأحزانها ولا بأفراحها.

هيفا فضّلت الشهرة على عائلتها وإبنتها الوحيدة، ومن يتابع زينب يلاحظ وجه الشبه بينهما إن كان في الصوت أو الشكل إلى حدٍ ما.

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لكن هذا كله لم يجعل زينب تنسى أمها، بل حتى الآن تحاول الوصول إليها ويبدو إنها تسعى جاهدة لإتمام الصلح.