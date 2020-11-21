شاهد: صورة نادرة للفنانة فيروز بفستان زفافها

نشر عشاق الفنانة اللبنانية فيروز عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة من حفل زفافها من عاصي الرحباني، بتزامن مع عيد ميلادها 85.

وتصدرت الصورة " منصات السوشيال ميديا"، وتم تداولها على نطاق واسع على أنها "صورة نادرة" و"تنشر لأول مرة"، رغم أنها نشرت منذ أكثر من 6 سنوات على شبكة الإنترنت.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، الجديد في الصورة المتداولة هي أنه تم تلوينها بدلا من الأبيض والأسود، وتعديلها لتصبح بجودة عالية.

وهنأت الفنانة اليسا فيروز بعيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية على موقع تويتر:" رح تبقي الشمس اللي بتطلع كل يوم الصبح لتدفينا بوطن صار البرد فيه كبير، ورح تبقي القمر اللي بيضوي علينا كل يوم بالليالي اللي ما بتحلا إلا معك، فيروز... إنتي الوطن وعقبال ما نحتفل معك بالمئوية قلب أحمر".

​وتعرضت فيروز خلال 2020 للعديد من شائعات الوفاة، والتي نفتها ابنتها، ريما الرحباني.

وكانت فيروز استقبلت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في منزلها ببيروت في شهر سبتمبر/ أيلول، ضمن زيارة قام بها للبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت.

وفيروز واحدة من أهم المطربين العرب، ولها كثير من المواقف الوطنية الشجاعة، وتعرضت لأزمة منعها من الغناء لمدة سبعة أشهر في لبنان بعد رفضها الغناء للرئيس الجزائري الأسبق هواري بو مدين، وتعد فيروز الوحيدة من المغنيين العرب الكبار التي لم تذكر الرؤساء أو الملوك في أغانيها الوطنية.