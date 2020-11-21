تراند اليوم : فيديو : هذا ما حدث لكوميدي تحرش بإيفانكا ترمب

واشنطن / وكالات

ظهر مقطع فيديو غريب للممثل الكوميدي الأميركي، #آندي_ديك، وهو يحاول لمس إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي،#دونالد_ترمب، أمام ملايين المشاهدين في برنامج تلفزيوني.

وحدثت الواقعة المذكورة في برنامج "جيمي كيميل لايف" في يوليو عام 2007، أي قبل ترشح دونالد ترمب للرئاسة.

وفور دخول إيفانكا ترمب إلى البرنامج، فقد ديك توازنه وقال إنه يرغب في تقبيلها، وسارع على الفور في سلوك غير لائق إلى لمس ساقها على الهواء مباشرة، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

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ومن جانبها، اتسم رد فعل إيفانكا برباطة الجأش، وأزاحت يده عن جسدها بأدب، وتدخل المذيع كيميل في النهاية ليبعد الممثل الكوميدي عنها.

ولكن ديك لم يتراجع، وبدأ بعد أقل من دقيقة يمسك بذراع إيفانكا، ما اضطر المذيع إلى استدعاء الأمن لإبعاد الممثل الكوميدي خارج الاستوديو.

وظهر مقطع الممثل الكوميدي مع إيفانكا بالتزامن مع توجيه تهمتين ضده، يوم الاثنين، حول لمس نساء بطريقة غير لائقة خلال شهر أبريل الماضي.

وكان الممثل الكوميدي اعتقل عام 2008 بعد أن لمس فتاة، 17 عاماً، بطريقة غير لائقة ونزع قطعة من ملابسها ما تسبب في التشهير بها.

كما ظهرت صور ومقاطع فيديو ترصد انتهاكات أخرى سابقة للكوميدي وهو يتحرش بامرأة عام 2003، وبرجل أيضا خلال مارس الماضي.