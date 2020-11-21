تراند اليوم : موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين 

حيث عقد وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم اليوم مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2018 إلى جانب نسبة النجاح في الفرعين الأدبي والعلمي على مستوى محافظات الوطن، إضافة إلى أسماء العشرة الأوائل .

وإنتهت لجان التصحيح الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة بتصحيح إمتحانات طلبة وطالبات الثانوية العامة، ويتم حالياً إدخال الدرجات إلى الحواسيب، والتي تبدأ معها عملية تدقيق الدرجات، والتي قد تستغرف من 24 ساعة إلى 48 ساعة .

وبعد الإنتهاء من عملية تدقيق الدرجات، تبدأ عملية رصدها، ثم يتم عرض النتيجة على الجهات المختصة لإعتمادها والسماح بنشرها، بعد الإنتهاء من الترتيبات الخاصة للمؤتمر الصحفي.

الجدير ذكره أن 72015 طالب وطالبة تقدموا لإمتحانات الثانوية العامة في مختلف محافظات الوطن، منهم 28814 في قطاع غزة، و20332 في الضفة الغربية على مستوى فروع العلمي والأدبي والشرعي والفروع المهنية الأخرى .

بدورنا في موقع أخبار وطن، سنقوم بمتابعة حصرية لنتائج التوجيهي في فلسطين، حيث سنوفر لطلابنا وطالباتنا في مختلف محافظات الوطن روابط مباشرة للإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2018 في فلسطين، بالتزامن مع إنطلاق مؤتمر وزارة التربية والتعليم، حيث سنرفق كشف الأسماء والنتائح، عبر صفحة نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين .

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موقع وزارة التربية والتعليم فلسطين

يتيح موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2018 في فلسطين على مستوى محافظات الوطن، وذلك فور الإنتهاء من المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية العامة، والذي سيتم خلاله الإعلان عن نسبة التفوق على مستوى الفرع الأدبي والعلمي، إضافة إلى أسماء العشرة الأوائل في غزة والضفة .

يُمكنكم البحث عن نتيجة الثانوية العامة في فلسطين لكافة المحافظات من خلال الدخول إلى هذا الرابط