تراند اليوم : وفاة العنود بنت مشعل السديري تعرف على سبب وفاة العنود بنت مشعل السديري

يتسائل الكثيرين عن سبب وفاة العنود بنت مشعل السديري الكاتب السعودي الشهير ، حيث فجع الكاتب السعودي الكبير مشعل السديري، بخبر وفاة ابنته العنود التي شيعت من مسجد فيصل المبارك، عقب صلاة الظهر، إلى مثواها الأخير، في مقبرة الرويس بجدة.

فقد أكدت مصادر طبية أن سبب وفاة العنود بنت مشعل السديري، ناجمة عن نوبة قلبية حادة ألمت بها بشكل نفاجيء نقلت على أثرها إلى المشفى وقد فارقت الحياة هناك.

هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر الوفاة، حيث قدم العديد من النشطاء واجب العزاء للكاتب السديري، الذي كان قد تناول مشاعر فقد الإنسان العزيز لديه، في أحد مقالاته، بصحيفة " الشرق الأوسط"، بعنوان "هل هناك شيء يعوض الفقد".

السديري قال في مقاله هذا: "لا أدري هل أنا الذي يمسك بالقلم، أم أنه هو الذي يمسك بي؟! هل أنا الذي أتشبث به، أم أنه هو الذي تحول بيدي إلى سكين تكاد تقطع أوصالي؟!.. مهما كتبت ومهما حكيت، ومهما شكوت، ومهما بكيت، ومهما صغرت الدنيا عندي، ومهما كبرت، وطالت واستطالت، وطارت، لا تساوي عندي في هذه اللحظة حتى ولا قلامة أظفر".

وتابع السديري: "الموت حق، هذا صحيح، ولكن الفقد قاس ورهيب، لا شيء يعوض الفقد حتى لو وضعت خزائن الأرض تحت قدميك".

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يذكر أن مشعل السديري، هو كاتب سعودي كبير تناول الكثير من القضايا التي تمس المجتمع السعودي بطريقة ساخرة، وهو من مواليد منطقة قريبة من الجوف ولد يتيم الام فقد توفيت أمه بعد ميلاده مباشرة وتربي على يدي جدته، تخرج في الفن التشكيلي وله باع طويل في الفن التشكيلي وعدة مشاركات قبل أن يتجه صوب الكتابة التي أبدع فيها وجعلت كبرى الصحف والمجلات المحلية والعربية تخصص ركن خاص بكتاباته، كما يعتبر مشعل السديري ابن خال الملك فهد بن عبد العزيز وأشقائه، ولهذا يطلق عليهم أخوال الملوك.