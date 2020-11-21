تراند اليوم : رابط نتائج الثالث متوسط 2018 الدور الاول كاملة .. تحميل pdf جميع المحافظات العراقية

العراق - الخليج 365

أعلنت رسميا كافة نتائج امتحانات الثالث المتوسط في العراق للعام 2018 الدور الاول لجميع المحافظات العراقية بشكل رسمي ، فقد ظهرت نتائج الثالث المتوسط في بغداد والكرخ والرصافة وبابل والانبار والبصرة وكركوك والقادسية وصلاح الدين والسليمانية وكافة محافظات العراق.

النتائج من هنا بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.

وزارة التربية والتعليم أكدت ان النتائج ظهرت لجميع الطلاب والطالبات، بحيث يمكنهم من تحميل والاطلاع على النتائج مباشرة عبر بوابة تعليم كل محافظة على حدا.

فبعد انتهاء الطلبة والطالبات الصف الثالث المتوسط، من أداء آخر أمتحان لهم، قامت لجان الامتحانات في البدء الفوري في تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بهم، ورصد الدرجات أستعداداً لإعتمادها من وزير التربية والتعليم والإعلان عنها للطلبة والطالبات.

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ومن الجدير بالذكر أن المسئولون بوزارة التربية والتعليم قد أكدوا على أن كافة الاختبارات قد جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط فلم يخرج أي سؤال في الامتحان عن كتاب المدرسة.

النتائج من هنا بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.