تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2018 بالاسم : نتيجة التوجيهي 2018 برقم الجلوس : وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين

نتائج الثانوية العامة التوجيهي فلسطين 2018 أعلنت أخيراً في الضفة الغربية وغزة والخارج بوقت واحد، حيثُ تمّت عملية التصحيح وتمّ رفع النتايج إلى الجهات المختصّة من قبل مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات قطاع غزة والضفة الغربية، والكثير من الطلاب والأهالي في حالة من التوتر والترقب المُلفت في هذه اللحظات في انتظار نتيجة الثانوية العامة في غزة وفي خانيونس ورفح والمحافظات الوسطى، وفي الضفة الغربية وكافة محافظاتها.

صبري صيدم وزير التربية سيترأس مؤتمر صحفي سيتمّ انعقاده في تمام الساعةالعاشرة من صباح اليوم الأربعاء الموافي الثاني عشر من شهر تموز يوليو لعام 2018، حيثُ تمّ الإعلان بشكل رسمي عن هذا المؤتمر الهام الذي هو جزء من الاعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين كل عام منذ أن جاءت منظمة التحرير الفلسطينية واستلمت مقاليد الحكم في غزة والضفة.

نتيجة الثانوية العامة فلسطين كافة المحافظات برقم الجلوس

أعلنت مصادر صحفية مقربة من وزير التربية والتعليم السيد صبري صيدم أنّ نتيجة الثانوية العامة لهذا العام في محافظات فلسطين نتائج إيجابية وتشهد تحسّن ملحوظ، وذلك بالرّغم من صعوبة الاختبارات، وفي لقاء أُجري مع الطالب خالد الأستاذ، فقد أظهرت لنا تصريحاتها وعباراته أنّه كان قد تصعّب بشكل كبير من اختبار الرياضيات لهذا العام، حيثُ قال: أنّ الامتحان لا يناسب الفروق الفردية.

أكّدت المصادر الصحفية أنّ كافة الإذاعات ستهتمّ بطرح وتوفير نتيجة الثانوية العامة فلسطين في حال تمّ الإعلان عليها في المؤتمر الصحفي الخاص بذلك.

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أشاد وزير التربية والتعليم في فلسطين صبري صيدم بالجهود الحثيثة التي قامت بها الجهات المختصّة في كافة محافظات الوطن جهود مباركة وجيدة جدًا، فقد أدّى كل منهم عمله على قدمٍ وساق، لذا تمّ الانتهاء من تصحيح الاختبارات في وقت مناسب.

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